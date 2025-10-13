Неизвестный маршрут, тишина и никакого плана: почему семья Усольцевых не вернулась из тайги? Мнение эксперта

Семья Усольцевых, пропавшая под Красноярском, отправилась в поход по тайге, проигнорировав решение инструктора, который отменил мероприятие из-за неблагоприятных условий. Об этом NEWS.ru рассказал спасатель и инструктор Максим Штыб.

Специалист пояснил, что подобные решения профессионалов всегда обоснованы: инструкторы обладают глубоким знанием местности, лучше прогнозируют погодные аномалии и имеют серьезную подготовку. Второй критической ошибкой путешественников стало то, что они никому не сообщили свой точный маршрут, что в разы усложнило работу поисковых групп.

«По поводу экипировки, что они взяли с собой, толком неизвестно. Пока их не нашли, мы не можем сказать, что у них было с собой, и тогда, соответственно, не можем узнать, грубо говоря, что еще было не сделано», — заявил Штыб.

В качестве универсальной рекомендации для всех туристов эксперт посоветовал всегда иметь при себе базовый набор для выживания: спасательное покрывало, надежные средства для розжига костра, компас и теплые куртки.

Ранее сообщалось о том, что активная фаза массовых поисков семьи из Красноярска завершена.