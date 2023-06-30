Неизвестный открыл стрельбу в аэропорте Кишинева

В аэропорте столицы молдавского Кишинева слышны выстрелы. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел республики.

Также информация о стрельбе появилась в нескольких молдавских СМИ. По информации источников, стрелять начал неизвестный мужчина – он произвел несколько выстрелов в потолок, а также в направлении пограничника. Он забаррикадировался в одном из помещений кишиневского аэропорта.

Сейчас пассажиров эвакуируют из здания. По данным МВД республики, угрозы жизни для людей нет. По информации молдавской прессы, стрельбу устроил иностранец, которому запретили въезд в Молдову.

Авиасообщение с Молдовой на данный момент приостановлено.

29 июня в Нижнем Новгороде неизвестный в балаклаве устроил стрельбу на улице Первомайской. Злоумышленник влез в открытое окно одной из квартир, где спал пенсионер. Неизвестный выстрелил в пол и задел ногу хозяина квартиры, после чего украл некоторые вещи и сбежал.