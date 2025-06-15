Неизвестный открыл стрельбу в ходе акции протеста в Солт-Лейк-Сити

В американском городе Солт-Лейк-Сити произошла стрельба. В результате один человек получил тяжелые ранения. Он находится в критическом состоянии. Об инциденте на странице в соцсети X сообщила полиция города.

Правоохранители приступили к расследованию.

После ЧП один человек был задержан. Местная телевизионная станция и дочерняя компания телеканала CBS KUTV заявляет, что инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям") против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось о том, что полиция Лос-Анджелеса начала разгонять протестующих.