Неизвестный открыл стрельбу в ходе акции протеста в Солт-Лейк-Сити
На митинге No Kings в Солт-Лейк-Сити произошла стрельба
Фото: [pxhere.com]
В американском городе Солт-Лейк-Сити произошла стрельба. В результате один человек получил тяжелые ранения. Он находится в критическом состоянии. Об инциденте на странице в соцсети X сообщила полиция города.
Правоохранители приступили к расследованию.
После ЧП один человек был задержан. Местная телевизионная станция и дочерняя компания телеканала CBS KUTV заявляет, что инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings ("Нет королям") против миграционной политики президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось о том, что полиция Лос-Анджелеса начала разгонять протестующих.