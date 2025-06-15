Полиция Лос-Анджелеса начала разгонять протестующих

Сотрудники полиции начали использовать для разгона митингующих светошумовые гранаты. Также полицейские используют слезоточивый газ, передает РИА Новости.

Отмечается, что в митинге принимают участие несколько тысяч человек. Для разгона протестующих задействована и конная полиция.

Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день военного парада в Вашингтоне и дня рождения главы государства.

Ранее политолог Киреев спрогнозировал будущее протестов в США.