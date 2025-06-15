Полиция Лос-Анджелеса начала разгонять протестующих
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе
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Протесты с Лон-Анджелесе обернулись массовыми беспорядками. В ситуацию вмешались представители правоохранительных органов.
Сотрудники полиции начали использовать для разгона митингующих светошумовые гранаты. Также полицейские используют слезоточивый газ, передает РИА Новости.
Отмечается, что в митинге принимают участие несколько тысяч человек. Для разгона протестующих задействована и конная полиция.
Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день военного парада в Вашингтоне и дня рождения главы государства.
Ранее политолог Киреев спрогнозировал будущее протестов в США.