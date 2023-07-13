Нейросеть «Жириновский» может вступить в партию ЛДПР

На ближайшем съезде партии ЛДПР будет рассмотрен вопрос о получении искусственным интеллектом «Жириновский» партбилета и членства в партии. Даты, в которую состоится съезд, пока остается неизвестным, но есть информация, что произойдет это, примерно, в декабре. О возможном новом члене партии сообщили РИА Новости со ссылкой на ЛДПР.

Источник в партии сообщил корреспондентам, что на съезде будет вынесен на обсуждение вопрос о выдаче партбилета не человеку, а нейросети.

Партии придется пойти против устава, вынося подобные вопросы на обсуждение, ведь согласно уставу, выдать партийный билет можно человеку. Несмотря на это, источник отмечает, что руководство партии смотрит на это как на символический жест для увековечивания Владимира Жириновского.

Недавно трансляция презентации нейросети ЛДПР «Жириновский» побила рекорд по количеству просмотров в социальных сетях партии.