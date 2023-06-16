Нейросеть «Жириновский» пояснила причины регулярных падений Байдена

Представленный на Петербургском международном форуме искусственный интеллект «Жириновский» ответил на вопрос о регулярных падениях американского лидера Джо Байдена. По словам нейросети, он спотыкается, поскольку представляет себя цирковым артистом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Также искусственный интеллект добавил, что ноги Байдена не слушаются его слабого ума, либо же он запутался в своих обещаниях.

Кроме того, «Жириновский» сообщил, что нынешнему главе Белого дома нельзя доверять управление государством.

При этом искусственный интеллект не назвал имя следующего президента США.