Нейросеть «Жириновский» пояснила причины регулярных падений Байдена
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Представленный на Петербургском международном форуме искусственный интеллект «Жириновский» ответил на вопрос о регулярных падениях американского лидера Джо Байдена. По словам нейросети, он спотыкается, поскольку представляет себя цирковым артистом. Об этом сообщает NEWS.ru.
Также искусственный интеллект добавил, что ноги Байдена не слушаются его слабого ума, либо же он запутался в своих обещаниях.
Кроме того, «Жириновский» сообщил, что нынешнему главе Белого дома нельзя доверять управление государством.
При этом искусственный интеллект не назвал имя следующего президента США.