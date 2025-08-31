Немецкая разведка в панике: в Германии призвали к срочной реформе контрразведки из-за России

Вице-президент Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Синан Селен в эксклюзивном интервью изданию Die Welt заявил о необходимости кардинального реформирования национальной системы контрразведки.

Ключевым драйвером этих изменений, по его мнению, является растущий уровень угроз со стороны Российской Федерации.

Селен акцентировал внимание на том, что Россия рассматривает Германию в качестве своего главного стратегического приоритета на европейской арене. В качестве инструментов воздействия, как отметил высокопоставленный чиновник, Кремль применяет тактику работы с так называемыми «одноразовыми агентами», а также регулярно осуществляет целевые кибератаки.

Деятельность российской разведки, по словам вице-президента ведомства, давно вышла за рамки единичных провокаций. В настоящий момент она представляет собой комплексную кампанию, включающую цифровые атаки на критическую инфраструктуру, целенаправленное распространение дезинформации и акты прямого саботажа. Конечной целью этих действий является подрыв основ демократического общества через систематическую дестабилизацию обстановки и распространение в нем страха, неопределенности и недоверия к институтам власти.

