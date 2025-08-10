Представители немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) положительно восприняли новость о предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Оригинальное мнение на своей странице в соцсети X высказал внешнеполитический эксперт BSW Севим Дагделен.

Он отметил, что любая попытка урегулировать конфликт на Украине мирным путем приветствуется, а жалобы немецких властей и Европейского союза на то, что их не допускают к переговорам, не имеют никакого отношения к реальности.

"Тот, кто делает себя вассалом Вашингтона и считает, что должен вести прокси-войну против России и может победить, несет полную ответственность за собственную ничтожность", — пояснил Дагделен.

Ранее сообщалось о том, что власти ФРГ решили закрыть все представительства ведущих российских СМИ.