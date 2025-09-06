Восточный экономический форум во Владивостоке стал сигналом для Запада: Россия делает ставку на укрепление сотрудничества с азиатскими странами и выстраивает долгосрочный курс на Восток, а не на Европу. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung .

Авторы отмечают, что в условиях санкций и глобальных перемен Москва активно расширяет контакты с государствами Азии. Этот процесс вызывает обеспокоенность в Европе, где признают: привычная система отношений меняется.

На пленарном заседании форума президент России подчеркнул, что будущее страны связано с развитием Дальнего Востока и усилением партнерских связей с восточными государствами. Издание также указывает, что Владивосток сегодня следует воспринимать не как окраину, а как центр новой эпохи.

Журналисты напомнили, что десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на кампусе Дальневосточного федерального университета. Его главная тема — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее сообщалось, что в 2025 году число уклонистов на Украине уже превысило показатель 2024-го.