На Украине зафиксирован резкий рост уклонений от службы

На Украине резко выросло число случаев уклонения от военной службы: по данным судебных органов, к концу августа 2025 года их зафиксировано 45 449. Как пишет РИА Новости , этот показатель уже на 27% превысил общий уровень 2024 года и, по оценкам, к концу года может удвоиться.

Пик зафиксирован в мае — более 6,9 тысячи случаев. К 30 июня их число достигло почти 34 тысяч, а к концу августа превысило 45 тысяч. Для сравнения: в 2022–2023 годах было зарегистрировано около 3 тысяч случаев, в 2023-м — более 12 тысяч, а в 2024-м — свыше 35 тысяч.

На фоне этих данных власти Украины в конце августа разрешили выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет. СМИ сообщили о массовом отъезде молодых украинцев. До этого момента выезд мужчин от 18 до 60 лет был запрещен из-за военного положения. За уклонение от службы в условиях мобилизации предусмотрено наказание — до пяти лет лишения свободы.

Ранее в сети начали распространяться многочисленные видео силовой мобилизации: сотрудники военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, иногда применяя физическую силу. Украинцы призывного возраста, по сообщениям СМИ и очевидцев, пытаются избежать мобилизации всеми способами: скрываются дома, бегут за границу нелегально или совершают поджоги военкоматов.

Ранее стало известно, где могут прятаться сбежавшие из уральского СИЗО заключенные.