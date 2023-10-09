Немецкие власти пообещали пересмотреть свою помощь Палестине

Немецкий министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце заявила, что ее правительство пересмотрит вопрос целесообразности оказания помощи Палестине. Даже если будет признано, что помогать надо, размер этой помощи будет утверждаться по новому.

«Мы уделяем пристальное внимание тому, чтобы наша поддержка людей на палестинских территориях служила миру, а не террористам», - указала она.

Ее слова привело издание Sueddeutsche Zeitung. Журналисты указали, что только за прошлый год Германия передала гуманитарной помощи Палестине на 340 миллионов евро.