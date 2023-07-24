Немецкие военные потратят двадцать миллиардов на закупку боеприпасов

У бундесвера назрел откровенный дефицит снарядов к орудиям, и поэтому за последующие 8 лет он должен быть полностью ликвидирован.

На сегодняшний момент в армии ФРГ имеется всего лишь 20 тысяч снарядов для орудий калибром в 155 миллиметров. В то же время, по новым нормативам их должно быть в 10 и более раз больше. Германия планирует к 2031 году довести запасы до самых современных норм НАТО. В частности, таких снарядов на складах будет содержаться порядка 230 тысяч штук. Предпринять такой шаг пообещал министр обороны ФРГ Борис Писториус, чьи слова опубликовал журнал Der Spiegel.

«Без боеприпасов даже самые современные системы вооружений бесполезны», - напомнил он.

По его утверждению, до 2031 года на закупку боеприпасов будет направлено порядка 20 миллиардов евро. А всего на нужды немецкого минобороны будет выделено порядка 100 миллиардов евро.