Немецкий депутат предложил прекратить поставки Киеву на 48 часов

Депутат немецкого бундестага от партии «Левых» Грегор Гизи предложил государствам коллективного Запада прекратить поставки вооружения для Украины на 48 часов в обмен на прекращение огня на двое суток. Соответствующее заявление он сделал в эфире местного шоу, передает издание Spiegel .

Немецкий политик предложил коллективному Западу проконсультироваться с украинским руководством и предложить инициативу, при которой первые бы приостановили поставки вооружения для Киева на 48 часов, а РФ в обмен согласится прекратить огонь на тот же отрезок времени.

Гизи заявил, что если российская сторона не примет данное предложение, то военные поставки на Украину стоит продолжить. Если же РФ примет его, то положительный ответ с обеих сторон и временное прекращение огня могли бы стать началом для будущих мирных переговоров, добавил он.