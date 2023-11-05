Немецкий генерал рассказал о шоке после признания Залужного

Признание главнокомандующего украинскими ВС Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте стало шоком для многих немецких комментаторов. Соответствующее заявление сделал бригадный генерал бундесвера Хельмут Ганзер во время беседы с телевизионных каналом Phoenix .

В недавней статье для журнала The Economist Залужный заявил, что ситуация в украинском конфликте зашла в тупик. Он также рассказал, что уже и не надеется на прорыв, несмотря на то, что в теории, украинские ВС уже должны были вернуться с Крыма с победой.

Немецкий генерал заявил, что на Украине уже на протяжении года длится позиционный конфликт, что признал и Залужный. По словам Ганзера, это поразило многих немецких комментаторов.

Ганзер считает, что украинское командование не хочет идти на долгое позиционное противостояние, но вынуждено в нем участвовать. Генерал считает, что перед началом нового года, Украина продолжает нуждаться в западной поддержке, и скоро ей придется перейти обратно, в оборону.

Он также признал, что тема контрнаступления уже исчерпала себя. По словам генерала, с крупным контрнаступлением «покончено».