Немецкий генерал заявил о разгроме ВСУ и назвал следующие цели ВС РФ

ВС РФ разгромили украинские ВС и создали себе резервы для наступления на Одессу. Соответствующее заявление сделал немецкий генерал в отставке Харальд Куят в беседе с YouTube-каналом HKCM .

Он подчеркнул, что потери украинской стороны при контрнаступлении оказались «непомерными». В то же время, ВС РФ, наоборот, перешли в стратегическую оборону и сконцентрировались на уничтожении вражеских сил, отметил Куят. Генерал предположил, что в ближайшее время активная оборона российской стороны перерастет в наступление.

Этим же он объяснил и активные действия российских солдат у Красного Лимана и Купянска. Куят заявил об успешности этих действий и о том, что ожидает скорого начала «мощного наступления» от российских войск.

Генерал не стал предрекать точных дат начала наступления, но отметил, что скорее всего, его целью станут 4 новых региона и Одесса, вместе с Приднестровьем. Куят предполагает, что Одесса является важной точкой для российской стороны, так как считается исторически важным городом для РФ.