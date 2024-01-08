Немецкий министр призвал к разделению финансовой помощи Украине между странами ЕС

ФРГ на данный момент выделяет Киеву примерно половину всех средств и ресурсов, которые поступают из Европы. Другие страны должны активнее вкладываться в помощь.

По этому поводу высказался Кристиан Линднер, глава министерства финансов ФРГ. По его мнению, Евросоюзу надо ввести хоть какое-то разделение той поддержки, которую это политическое объединение оказывает Киеву.

«На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине. Мы принимаем на себя ответственность, потому что знаем, что поставлено на карту», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Линднер также признал, что антироссийские санкции напрямую повлияли на цены на нефть и газ в Европе. Из-за этого экономика Германия столкнулась с серьезным давлением. На экономическую ситуацию также влияют повышение процентных ставок, высокая динамика инфляции в Китае и неопределенность в Соединенных Штатах.