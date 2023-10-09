Немецкий политик Дагдален считает, что Евросоюзу следует остановить поставки вооружения Украине
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По словам депутата Германии Севима Дагделена, граждане стран Евросоюза выдвигают требования об остановке передачи вооружения Незалежной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его мнению, странам нужно добиться остановки отправок оружия ВСУ.
Парламентарий подчеркнул, что поставка вооружения киевскому режиму затягивает ведение боев.
Он уточнил, что необходимо начать переговоры.