Депутат Вагенкнехт выпустила видео, которое разошлось по сети. Она в этом видео заявила, что Европе все сложнее становится удовлетворять запросы Киева.

«Украина все больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются», - указала она.

Парламентарий отметила, что уже и в Европе все больше лидеров государств отказываются помогать Украине, поскольку не хотят разбазаривать средства своих налогоплательщиков. Они также считают бессмысленным поддержку боевых действий.