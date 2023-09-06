Немецкий политик призвал Шольца признать реальность и уйти с дороги при перевыборах

По его мнению, нынешний канцлер совершенно оторван от действительности при оценке экономики страны. Это видно сразу после ознакомления с проектом бюджета ФРГ на последующие годы.

Тино Хрупалла, соглава партии «Альтернатива для Германии», очень резко отозвался об оценке немецким лидером экономики страны во время дебатов в Бундестаге. Об этом сообщило ТАСС.

«Вы в вашем восприятии полностью абстрагированы от действительности», - обратился он к Олафу Шольцу.

Политик напомнил, что инфляция в стране достигла порога в 6%, а экономическая ситуация остается очень напряженной. Правительство в то же время закладывает в бюджет нереальные траты. По его мнению, изменения в немецкой экономике можно достичь только отставкой Шольца.