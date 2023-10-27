Немецкий политик Вагенкнехт: США хотят перетянуть европейскую промышленность за океан

Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт считает, что интересы Германии и США лежат в разных плоскостях и даже противоречат друг другу. Об этом она заявила в интервью изданию Welt.

По ее мнению, США запускают масштабную программу субсидирования, чтобы переманить к себе европейскую гражданскую промышленность, в то же время американцы хотят возложить на плечи европейцев бремя по производству боеприпасов. Такая политика точно не соответствует интересам Германии, уверяет Вагенкнехт.

Также, по мнению политика, у США и ФРГ есть противоречия в позициях по Ближнему Востоку. Для Германии никогда не была выгодной эскалация конфликта в этом регионе. Европу наводняют беженцы из Сирии, Ирака и Афганистана, стран, в которых США вели войны.

Сара Вагенкнехт в начале недели завила о выходе из партии «Левые» и создании собственного политического объединения.