Немецкий политик выступил за мирное урегулирование украинского конфликта

Премьер–министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что надо инициировать дипломатические пути решения всех проблем между Россией и Украиной.

Он указал, что использовать дипломатию – это всегда хорошо, поскольку на время переговоров оружие умолкает, а, значит, и люди не гибнут.

«Я твердо убежден, что нам необходимо уделять больше внимания дипломатическим инициативам», - заявил Кречмер в интервью, которое дал газете Augsburger Allgemeine.

Помимо этого, он резко осудил поставки ряда стран Киеву кассетных боеприпасов. Он напомнил, что Германия выступает за запрет подобных вооружений по ряду причин. По его мнению, немецкое правительство обязано осудить любые подобные поставки на Украину.