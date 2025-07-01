Сегодня главная задача Германии и Европы состоит в том, чтобы убедить мирных граждан в необходимости выделения сотен тысяч миллионов на вооружение, возобновление воинской повинности и подготовку к войне с Россией, написал он.

В публикации отмечается, что европейские лидеры вернулись к методичкам XX века, чтобы сильнее разжечь пламя антироссийской истерии. Таким образом, автор проводит параллели между актуальными событиями и пропагандистской кампанией Эдварда Бернейса против Гватемалы, которая была осуществлена по заказу США.

Стратегия Бернейса, созданная в 1953 году, заключалась в том, чтобы наводнять американские СМИ сообщениями страха по отношению к коммунистическому диктатору Хакобо Арбенса, который якобы не только жестоко угнетал собственный народ, но и был на грани вторжения в США. Сейчас поддерживается подобное Бернейсу освещение в крупных СМИ.

Ранее сообщалось о том, что в ФРГ пропал миллиард евро из суммы, обещанной на помощь Украине.