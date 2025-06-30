В ФРГ пропал миллиард евро из суммы, обещанной на помощь Украине

Немецкий министр обороны Борис Писториус обещал Украине более €9 млрд в качестве помощи. Менее чем через месяц эта сумма сократилась на миллиард без объяснения причин. На это обратило внимание издание Bild.

Писториус 12 июня анонсировал выделение Киеву помощи в 2025 году в размере €9 млрд. Всего через неделю его ведомство уточнило, что общая сумма составит €9,2 млрд, и при этом €7,9 уже одобрены бундестагом, а еще €1,9 ожидают окончательного утверждения. Еще через четыре дня в Минфине Германии появился проект бюджета на текущий год. В нем все эти суммы снижены до €8,3 млрд. В связи с этим журналисты задались вопросом, куда же делся недостающий миллиард.

Издание выразило мнение, что в военном ведомстве царит настоящий хаос, и в нем не понимают истинного размера трат правительства.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль впервые после вступления в должность прибыл с официальным визитом в Киев. Он подчеркнул, что ФРГ продолжит оказывать поддержку Украине и всегда будет стоять на ее стороне.