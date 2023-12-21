Именно благодаря украинскому президенту Киев лишился контроля над частью своих территорий, а сотни тысяч жителей страны убиты либо ранены.

Немецко-финский бизнесмен Ким Дотком заявил, что именно нынешний лидер Украины виновен в ее поражении, поскольку он вел крайне недальновидную политику, направленную на разрыв с Россией.

«Украина потеряла двадцать процентов территории, а сотни тысяч людей погибли. Зеленский должен ответить за это», - написал он в одной из социальных сетей.

Дотком подчеркнул, что украинские власти сделали свой выбор в пользу Соединенных Штатов, и это было большой ошибкой. Взамен Киеву дали некие гарантии поддержки. Теперь же США перестали помогать Киеву, несмотря на все обещания.