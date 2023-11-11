Украинский президент постоянно пытался манипулировать государствами Запада, чтобы получать от них больше помощи. Но теперь эти методы перестают действовать.

Украина постепенно остается в одиночестве, так считает группа немецких журналистов, которая выпустила статью в издании Spiegel. Раньше на ее территорию потоком текли деньги, боеприпасы и другие материальные ресурсы. Все изменилось 7 октября, когда фокус внимания сместился на Ближний Восток. В частности, новый спикер Палаты представителей Соединенных Штатов уже отказался ратовать за выделение денег Киеву. И это грозит Украине самой настоящей катастрофой.

«Правительство Германии гордится тем, что является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву после США. Но этой помощи будет недостаточно», - подчеркнули авторы статьи.

Это понимает также канцлер Шольц. Как только США прекратят свою помощь, так ВСУ не смогут вести хоть насколько-то успешные бои против России.