Дипломаты врут, когда рассказывают об успехах Украины. На самом деле ВСУ на протяжении целого года не удалось добиться никаких достижений.

Юлиан Репке оценил в одной из социальных сетей заявление МИД Германии по поводу контрнаступления украинской армии. Представители министерства утверждают, что украинцы добились успехов. Они с апреля прошлого года сумели освободить порядка половины тех территорий, над которыми потеряли контроль ранее. Журналист заявил, что в реальности ситуация совершенно не такая радужная.

«На самом деле, Украина не вернула ни один значимый город или деревню с ноября 2022 года и провалила контрнаступление», - указал он.

ВСУ планировали летом вернуть себе Токмак, Мариуполь и Мелитополь. Но при этом украинские войска не сумели даже подойти к основной линии российской обороны. Поэтому МИД ФРГ подтасовывает факты, говоря об успехах Киева.