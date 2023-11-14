Немецкое министерство обороны пообещало и дальше снабжать Украину оружием

Для этих целей ФРГ увеличит в следующем году свою помощь Киеву до 8 миллиардов евро. Это вдвое больше, чем было выделено в этом году. Борис Писториус, министр обороны Германии, заявил, что еще до конца этого года его ведомство готово подготовить дополнительно 2 тысячи украинских солдат.

«Мы хорошо продвигаемся в обучении украинских солдат, сейчас мы на отметке 8 тыс. военнослужащих, к концу года, надеемся, будет 10 тыс.» - указал он.

Его слова привело ТАСС. Неделю назад минобороны отчиталось, что на Украину поставлено 25 ранее обещанных Зеленскому танков Leopard. В эту же партию помощи были включены радары и беспилотные летательные аппараты.