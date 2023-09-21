Немецкому канцлеру пришлось выступать в ООН при пустом зале

Его выступление состоялось уже после 21.00, когда зал пустеет все больше и больше после речей каждого последующего оратора. В итоге к моменту выступления Олафа Шольца в нем уже почти никого не осталось.

В Нью-Йорке состоялась 78-я Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. По традиции, каждому главе государства отводится 15 минут на прочтение речи. Вначале традиционно говорит бразильский лидер. За ним выступает президент Соединенных Штатов. В этот момент зал максимально полон, вслед за этим участники, по мере своих выступлений, начинают покидать зал. Поскольку Шольц читал свою речь уже в 21.00, то из-зала для выступлений ушли уже почти все люди.

Об этом сообщило издание Bild. После канцлера ФРГ выступал премьер министр Японии Фумио Кусида. Олаф Шольц не стал слушать речь своего коллеги, он покинул здание сразу после того, как дочитал текст своей речи.