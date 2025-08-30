В центре немецкого города Кельн прошла масштабная демонстрация, участники которой выступили с резкой критикой текущего внешнеполитического курса правительства ФРГ.

Как передаёт местная телекомпания WDR, ключевыми требованиями манифестантов стали отказ от дальнейшего увеличения военных расходов, отмена планов по возможному возвращению воинской повинности и переход к политике демилитаризации.

Особое внимание в выступлениях и на плакатах было уделено важности международной дипломатии и построения дружественных отношений между народами. Участники акции отдельно подчеркивали необходимость восстановления конструктивного диалога и мирного сотрудничества между Германией и Россией.

Демонстрация началась на площади Хоймаркт, где, по разным оценкам, собралось, около тысячи человек. После завершения митинга колонна демонстрантов попыталась двинуться в южную часть города, однако их путь был заблокирован правоохранительными органами. Полиция приостановила шествие на два часа, потребовав убрать потенциально опасные конструкции — длинные флагштоки. Это решение привело к продолжительным спорам с организаторами, которые не сразу согласились выполнить требование.

Ранее сообщалось о том, что канцлер Германии ожидает продолжения конфликта на Украине много месяцев.