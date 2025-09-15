Ненавидят до молчания? Шокирующее заявление Трампа о Путине и Зеленском

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал предположение о крайне напряженных отношениях между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По его словам, степень взаимной неприязни между российским и украинским лидерами достигла такого уровня, что делает невозможным конструктивное общение между ними.

Комментируя перспективы организации трехстороннего саммита, инициатором которого он ранее выступал, Трамп отметил, что стороны испытывают настолько сильную антипатию, что практически утратили способность вести диалог.

