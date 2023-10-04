Нэнси Пелоси выселяют из Капитолия

Временный спикер Палаты представителей Конгресса США Патрик Макгенри через несколько часов после своего назначения приказал бывшему спикеру Нэнси Пелоси освободить свой офис в здании Капитолия, сообщает CNN.

Макгенри отправил электронное письмо, в котором потребовал Пелоси собрать вещи, и предупредил, что в офисе будет сменен замок.

Предполагается, что помещение займет сам Макгенри.

Самой Пелоси в настоящее время нет в Вашингтоне. Экс-спикер пожаловалась, что действия Макгенри представляют собой «отход от традиций».

Нэнси Пелоси была спикером Палаты представителей до января 2023 года. Ее сменил республиканец Кевин Маккарти, которого 3 октября Палата отправила в отставку.