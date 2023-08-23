«Необдуманная стратегия»: кто виноват в провале контрнаступления ВСУ

США порекомендовали Украине сосредоточить боевые силы на одном направлении. Одной из причин неудач в контрнаступлении военные считают ошибочное рассредоточение сил. Об этом сообщила американская газета New York Times.

Политолог Алексей Ванифатов считает, что нынешняя стратегия ВСУ в контрнаступлении — это ошибка американских военных, а не украинских.

«НАТО использует Украину как плацдарм для испытания военных тактик, но наработки не приносят успеха. Западные спонсоры сваливают всю вину за провал наступления на украинцев, но к плачевному состоянию привели стратегии именно стран НАТО», — рассказал Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению политолога, ВСУ не могут продвинуться из-за больших потерь в вооружении и живой силе. Также эксперт похвалил современные линии обороны ВС РФ.

«Западные военные приказали ВСУ перебросить силы на одно направление, чтобы добиться хоть каких-то положительных результатов. Но такая стратегия приведет к большому числу убитых бойцов. Поразить скопление солдат и вооружений в одном месте будет легче», — пояснил эксперт.

Ванифатов назвал новую стратегию для ВСУ «необдуманной» и добавил, что подобных решений будет все больше. По его словам, это связано с необходимостью показать боевые успехи до наступления зимы, иначе помощь Киеву сократят.

Ранее эксперт рассказывал о том, к чему приведет отправка украинских отрядов в Африку.