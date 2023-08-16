«Получат дезертиров»: выяснилось, к чему приведет отправка украинских войск в Африку
Политолог Ванифатов рассказал, зачем британцы подготовили отряд украинских боевиков
Фото: [AP/TASS]
Служба внешней разведки Великобритании MI6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. По словам собеседника агентства, отряд будет противостоять российскому влиянию и сближению России с африканскими странами.
Политолог Алексей Ванифатов утверждает, что Великобритания озабочена влиянием России в Африке еще с 2019 года.
«Уже тогда начальник Штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявлял о необходимости усилить военное присутствие в странах африканского континента, чтобы помешать России включить данную территорию в сферу своего влияния», — рассказал Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По мнению эксперта, Британия детально изучила ситуацию и пришла к выводу, что активные действия в Африке приведут к большим потерям среди элитных британских войск.
«Из-за сближения России с африканскими странами этот вопрос снова стал актуален. Но теперь подвернулась возможность отправить украинские войска в счет долгов, накопившихся у Киева», — поделился своим мнением Ванифатов.
Политолог отметил, что действия MI6 в Африке «потерпят крах».
«Страны африканского континента устали от войн и не будут начинать их ради чужой выгоды. MI6 набирает диверсионный отряд, но в итоге получит дезертиров, которые объявятся в Европе и взбунтуются в ответ на то, что их послали на смерть», — подытожил собеседник издания.
Ранее эксперт рассказывал, с чем связаны частые прилеты беспилотников.