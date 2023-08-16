«Получат дезертиров»: выяснилось, к чему приведет отправка украинских войск в Африку

«Страны африканского континента устали от войн и не будут начинать их ради чужой выгоды. MI6 набирает диверсионный отряд, но в итоге получит дезертиров, которые объявятся в Европе и взбунтуются в ответ на то, что их послали на смерть», — подытожил собеседник издания.