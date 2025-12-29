«Неожиданный поворот». США объявили о готовности России восстановить Украину

По итогам телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп заявил о перспективах участия России в восстановлении украинской инфраструктуры после завершения конфликта.

Свою позицию американский лидер озвучил на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, подчеркнув в комментариях прессе: «Они помогут, Россия поможет».

По итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что работа над мирным планом, состоящим из 20 пунктов, завершена на 90%.

При этом вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, по его словам, проработан полностью.

Ранее сообщалось о том, что на обеде Трампа и Зеленского репортеров кормили стейками, а гостей — бульоном.