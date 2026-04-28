Инфекционисты Центра Рошаля спасли девочку с тяжелым поражением печени и селезенки, полученным из-за котенка

В Детский научно‐клинический центр имени Л. М. Рошаля бригада скорой помощи экстренно доставила девочку в тяжелом состоянии. У ребенка наблюдалась температура под 40 градусов, вялость и симптомы, напоминающие кишечную инфекцию. После тщательного обследования врачи поставили непростой диагноз — диссеминированный бартонеллез, форма бактериальной инфекции, которая чаще всего передается через царапины кошек.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, история началась в январе этого года, когда семья приютила уличного котенка. Животное не было привито и не проходило ветеринарного обследования.

Заведующая инфекционным отделением Маргарита Велиадзе подробно объяснила суть заболевания: при локализованном бартонеллезе бактерии остаются в ограниченной зоне, например, в лимфоузле рядом с местом царапины. Но в случае диссеминированной формы патогены распространяются по всему организму с кровотоком, поражая разные органы и системы.

Обследование показало шокирующие результаты: во всех сегментах печени и селезенки пациентки обнаружили множественные образования — до 20 штук. Чтобы подтвердить редкий диагноз, врачи Центра Рошаля провели биопсию печени. Эта процедура сыграла ключевую роль в постановке точного диагноза и выборе тактики лечения.

Специалисты назначили девочке консервативное лечение с внутривенной терапией. Она включала комбинацию нескольких антибиотиков. Уже через несколько дней после начала терапии состояние пациентки заметно улучшилось: лихорадка полностью прошла, воспалительные маркеры в анализах крови пришли в норму, общее самочувствие стабилизировалось.

Врачи подчеркивают важный нюанс: сам котенок оказался здоров. Это типичный сценарий при бартонеллезе — животные часто переносят инфекцию бессимптомно, выступая лишь носителями бактерий. При этом у детей заболевание может протекать крайне тяжело и даже тянуться годами без своевременной диагностики и правильного лечения.

