Неожиданный поворот в мирных переговорах: глава украинской разведки лично примчался на переговоры с Россией

В Абу-Даби стартовали незапланированные прямые переговоры с участием ключевых сторон конфликта, а Эммануэль Макрон уже назвал этот этап решающим для будущего мирного соглашения.

События вокруг украинского урегулирования развиваются с невероятной скоростью. Столица Объединенных Арабских Эмиратов внезапно превратилась в центр мировой геополитики. Американский портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил сенсационную деталь: российская и украинская делегации начали прямые переговоры, которые изначально не значились ни в каких публичных протоколах.

Интриги добавляет состав участников. Если присутствие дипломатов было ожидаемым, то появление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова* стало полной неожиданностью для наблюдателей. Его личное участие может свидетельствовать о том, что обсуждаются не просто общие политические декларации, а конкретные параметры безопасности и гарантии, требующие согласования на уровне силовых структур.

Ситуацию подогрел и официальный Вашингтон. В Белом доме подтвердили, что процесс идет полным ходом, отметив, что сторонам осталось утрясти «несколько деликатных, но преодолимых деталей». Градус напряжения повысил президент Франции Эммануэль Макрон, который прямым текстом заявил: мир находится на решающем этапе переговоров.

* - внесен в РФ в список террористов и экстремистов