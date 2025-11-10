«Непрофессиональный и коррумпированный кабинет»: Фракция Порошенко объявила о запуске отставки кабмина Украины

Фракция партии «Европейская солидарность» в Верховной раде объявила о запуске отставки кабинета министров, назвав его непрофессиональным и коррумпированным. Об этом сообщает ТАСС.

Фракция партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко* в украинском парламенте официально объявила о запуске процедуры отставки правительства. Свое решение политики объяснили необходимостью избавиться от непрофессионального и коррумпированного кабинета министров.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии, указано, что их цели якобы — обеспечение управляемости государством, достижение единства общества и укрепление доверия международных партнеров. Партия призвала всех коллег по парламенту, которые осознают существующие угрозы для страны, поддержать их инициативу и подписаться под требованием об отставке. Конечной задачей они видят формирование правительства национального спасения. Это политическое заявление прозвучало на фоне коррупционного скандала, связанного с именем бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее сообщалось о том, что обыски у Миндича вызвали страх в команде Зеленского.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму