Расследование в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, спровоцировало всплеск паники в ближайшем окружении украинского президента. Об этом сообщает РИА Новости.

В окружении Владимира Зеленского царит страх на фоне уголовного дела, возбужденного против Тимура Миндича. Российский общественник Владимир Рогов сообщил, что обыски, проведенные у бизнесмена, вызвали настоящую панику среди соратников украинского лидера. Миндич является не просто соратником, а одним из ключевых спонсоров президента, что делает расследование особо чувствительным.

По словам Рогова, команда Зеленского готовит ответные меры — информационную операцию с целью обвинить руководство Национального антикоррупционного бюро Украины в работе на Москву. Эксперт назвал подобные планы несостоятельными, отметив, что НАБУ исторически считается американским инструментом контроля за финансовыми потоками.

