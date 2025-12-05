«Непроходимая тупость»: в Москве ответили Шольцу на совет Зеленскому «не доверять США»
Кремль жёстко ответил канцлеру Германии из-за совета Зеленскому
Фото: [istockphoto.com/Reinhard Krull]
Спецпредставитель президента России дал резкую оценку позиции канцлера Германии Олафа Шольца в контексте украинского урегулирования.
Реакция последовала после публикации журналом Der Spiegel деталей закрытых переговоров европейских лидеров с Владимиром Зеленским, где Шольц, сомневаясь в надёжности США, рекомендовал Киеву действовать с максимальной осмотрительностью. Немецкое правительство воздержалось от комментариев по поводу утечки.
Российский представитель заявил, что своими действиями канцлер ФРГ сам устранил себя из списка потенциальных посредников. В Москве считают, что Шольц полностью дискредитировал себя: сначала поддержкой милитаризации конфликта и блокировкой дипломатических решений, а затем внесением заведомо нежизнеспособных предложений, что в совокупности было охарактеризовано как «интеллектуальная несостоятельность».
Ранее сообщалось о том, что Макрон и Мерц заподозрили Вашингтон в обмане Украины.