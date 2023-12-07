В украинских каналах появились радостные публикации, посвященные стрельбе в школе, которую устроила восьмиклассница из Брянска. Авторы открыто глумятся над трагедией, в которой погибли дети.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал нам, почему так происходит, и как нужно реагировать на подобное поведение некоторых граждан Украины.

«Несчастные люди, несчастная страна. Те, кто смеется над смертями, особенно детскими, и над горем других людей, должны помнить, что существует эффект бумеранга. Горе может прийти и в жизни таких моральных уродов. Но это неудивительно для государства, где нацистская идеология стоит превыше всего, а национальные герои — Бандера и Шухевич. Нацизм — это всегда бесчеловечность», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пропаганда нацизма и западной идеологии, добавил эксперт, долгие годы промывала мозги и меняла сознание простых граждан Украины. В некоторых случаях это удалось — Россия и русские люди стали для многих украинцев врагами. Запад целенаправленно готовил к этому страну, чтобы создать из нее оружие против РФ.

«Малодушных выродков, которых, я верю, все же намного меньше, чем адекватных людей в этой стране, ждет большое разочарование. Над так называемой Радой должен и будет развиваться российский триколор, а руки нацистских преступников будут заняты тем, что начнут сносить памятники своим кумирам», — заключил политолог.

Ранее стало известно, когда Зеленский сбежит с Украины.