На закрытом брифинге Сената США разразился скандал между республиканцами и демократами на фоне обсуждения помощи Украине. По итогам встречи американский глава Джо Байден заявил, что невыделение очередного пакета — «абсолютное сумасшествие».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в самый последний момент отменил свое выступление перед участниками обсуждения. Как отметил французский политик Флориан Филиппо в соцсетях, руководитель киевского режима попросту понял, что его бросили.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал нам, мог ли украинский лидер в действительности впасть в уныние, а также раскрыл его следующий шаг.

«Вполне можно согласиться с Флорианом Филиппо, что Зеленский осознал всю «тщетность бытия» — помощи Украине уже не будет. Поэтому то ли обиделся, как маленький мальчик, то ли не увидел смысла распинаться перед взрослыми дядями-обманщиками, которые обещали конфетку, а потом не дали. Понятно одно — сейчас верхушка режима будет выдавать различные отмазки, мол, помощь все равно будет, не вешаем нос, это просто технические неполадки», — заверил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поддержка и правда не закончится в ближайшем будущем, считает эксперт, но она сократится до самого минимума. И, как только это произойдет, ВСУ не сможет дальше обороняться, а внутренние разногласия на Украине достигнут пика. В это же время Зеленский, осознавший, что Россия одерживает победу за победой, постарается сбежать из страны. Не исключено, что Запад даже поможет ему в этом.

«США или Великобритания могут договориться с Россией о том, чтобы забрать свою марионетку и вывезти на ту же территорию Польши, откуда позже Зеленского заберут. Так он наконец станет частью своего любимого Запада», — заключил Разгуляев.

Ранее политолог рассказал, что случится после вступления Украины в НАТО.