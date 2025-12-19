Несостоявшийся мир: почему договоренности России и США по Украине остались на бумаге
Путин: РФ практически согласилась с предложениями Трампа по Украине в Анкоридже
В ходе итоговой пресс-конференции и «Прямой линии» Президент России Владимир Путин сделал важное заявление о прошлых договоренностях с США по Украине. Он напомнил, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже стороны достигли практического консенсуса.
«На встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа (по Украине)», — сказал глава государства. Это заявление проливает свет на исторический контекст дипломатических усилий.
Одновременно с этим Владимир Путин подтвердил и текущую готовность России к диалогу, заявив: «Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами».