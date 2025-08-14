Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вызывает раздражение в Вашингтоне из-за нестандартного подхода к диалогу с американскими политиками. Об этом сообщает Fox News.

По данным Fox News, стиль работы Андрея Ермака, руководителя администрации украинского президента, вызывает недовольство в США. Источники телеканала утверждают, что Ермак часто запрашивает встречи в Конгрессе без четкой повестки, что усложняет переговоры о поддержке Киева.

Бывший сотрудник сената, работавший с республиканцами, заявил, что Ермак плохо адаптируется к разным политическим стилям — от консерваторов эпохи Трампа до либералов при Байдене. Это создает напряженность в отношениях между Украиной и ее ключевым союзником.

Кроме того, Ермака обвиняют в давлении на антикоррупционные органы Украины — НАБУ и САП. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, именно он стоял за реформами, вызвавшими массовые протесты.

Ранее сообщалось о том, что в Раде раскрыли, что будет с Зеленским после встречи Путина и Трампа