Несущие конструкции башни «IQ-квартала» в Москве не пострадали из-за беспилотника

Несущие конструкции башни «IQ-квартала» в «Москва-сити» не пострадали после попадания в нее беспилотника. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На месте работают специалисты, которые в том числе оценивают причиненный ущерб. Установлено, что в результате попадания БПЛА несущие конструкции не повреждены», – говорится в сообщении службы.

В ночь на 1 августа киевский режим вновь предпринял попытку атаковать объекты в Москве. По информации Министерства обороны РФ, киевский режим использовал три беспилотника – два аппарата система ПВО сбила над Одинцовским и Нарофоминским районами Подмосковья, еще один – прекратил работу после попадания в зону Радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что одному беспилотнику удалось долететь до башни «IQ-квартала», куда уже попадал беспилотник. По словам градоначальника, в результате попадания БПЛА был поврежден фасад на уровне 21 этажа и выбиты стекла. Пострадавших нет.

В ночь на 30 июля киевский режим также предпринял попытку атаковать объекты в Москве с помощью дронов. Беспилотники попали в здание «IQ-квартала» и «Око-2».

В башне «IQ-квартал» располагаются офисы нескольких федеральных министерств и ведомств.