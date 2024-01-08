Глава украинского ведомства не уверен, что Украина получит новую помощь от Америки. Это может стать решающим фактором на поле боя.

Запад поставляет Украине вооружение, гуманитарную и военную помощь, а также финансирование. Особенно много поддержки оказали США, которые часто выслушивают просьбы Зеленского. Запросы последнего не меняются: нужны деньги и техника, чтобы сражаться с российской армией. При этом в Конгрессе уже не все поддерживают помощь Украине: множество спикеров прямо призывают перестать сливать деньги на воздух.

Как пояснил МИД Украины, в этих призывах есть угроза для Киева. Оказалось, что если в ближайшее время ВСУ не получат новой поддержки США, то все обернется против Украины, пишет «Газета.ру».

«Если будет принято решение о приостановке или отказе от поддержки сейчас, то Россия может добиться успеха на поле боя и прорвать линии фронта», — ответил министр Дмитрий Кулеба.

Также и про спонсирование от ЕС: прекращение финансового потока перекроет возможности для Украины, сделав ее слабой и не способной выстоять. Высока вероятность, что в таком случае Россия просто разгромит ВСУ окончательно и положит конец Киевскому режиму.