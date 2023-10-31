Нетаньяху анонсировал начало третьего этапа войны с ХАМАС

Как приводится в размещенном в аккаунте его офиса в соцсети X сообщении, ЦАХАЛ расширяет свое наземное присутствие на территории северной части сектора Газа. Нетаньяху отметил, что блокирующий первый этап военной операции завершен.

«Мы в гуще войны. Мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Второй этап — удары по ним с воздуха — продолжается все время. Третий этап — Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа», — уточняется в публикации.

Премьер добавил, что израильская армия мощными и размеренными шагами, продолжает добиваться методичного и поэтапного прогресса в стремлении обезопасить на долгие годы Израиль от нападок ХАМАС.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».