Нетаньяху: «На Ближнем Востоке запрещено проявлять слабость»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором заявил о решимости действовать жестко, сообщает израильский портал Walla.

Нетаньяху сказал Байдену, что на Ближнем Востоке «запрещено проявлять слабость», поэтому Израилю придется действовать с большой силой.

Израильский политик отметил, что у него не остается иного выбора, кроме как начать наземные боевые действия в секторе Газа.

Как сообщает портал, американский лидер интересовался у Нетаньяху проблемой заложников. Премьер-министр ответил, что Израиль на данном этапе не собирается вести никаких переговоров по этому вопросу.