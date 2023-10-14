Нетаньяху назвал действия Израиля в секторе Газа «только началом»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки на сектор Газа в ответ на действия ХАМАС являются «только началом».

Он подчеркнул, что израильский народ никогда не забудет зверства, совершенные «врагами», а также не даст миру из забыть. Нетаньяху цитирует издание Times of Israel.

(Мы наносим удары – ред.) по нашим врагам с беспрецедентной силой... Я подчеркиваю: это только начало», – сказал Нетаньяху.

Израильский премьер отметил вклад международного сообщества в поддержку государства. Он подчеркнул, что Израиль закончит войну «сильнее, чем когда-либо».

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло утром 7 октября, когда боевики палестинской исламисткой группировки ХАМАС выпустили по меньшей мере 2,5 тысяч ракет в сторону Израиля. В этот день боевики также вторглись на территорию страны, убив пограничников и израильских военных.

Из-за действий ХАМАС в приграничном с сектором Газа районе, где проходил фестиваль электронной музыки, 7 октября погибло минимум 260 человек, отдыхавших на нем. 130 человек боевики взяли в плен и увезли в Газу.

Израиль начал отвечать ударами по сектору. На данный момент Армия обороны страны (ЦАХАЛ) продолжает атаковать Газу. Цель атак, по утверждениям властей Израиля, полное уничтожение ХАМАС и их баз.

На данный момент известно, что число погибших израильтян из-за обострения конфликта превысило 1200 человек. В секторе Газа погибло более 1990 палестинцев.