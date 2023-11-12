Нетаньяху назвал жертвы среди гражданских Газы сопутствующими

Целью Израиля являются «террористы», а жертвы среди мирного населения Газы – сопутствующая потеря, которая случается в «каждой легитимной войне». Соответствующее заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в беседе с американским телевизионным каналом NBC News .

В интервью израильский лидер заявил, что армия государства делает все возможное для того, чтобы нацеливать удары на «террористов», а не мирных граждан. В то же время, Нетаньяху признал, что жертвы среди гражданских все равно есть, и назвал это «сопутствующими потерями» для «каждой легитимной войны».

Он также подчеркнул, что по мере продолжения операции ЦАХАЛ на территории сектора Газа, количество жертв среди гражданских снижается из-за того, что мирные жители покидают территорию. Нетаньяху заявил, что целью израильской стороны является минимизация потерь среди гражданского населения Газы.

По словам Нетаньяху, армия Израиля является для жителей Газы единственной гарантией того, что ХАМАС не захватит власть в анклаве. Премьер заявил, что Газа «должна быть демилитаризирована и дерадикализирована».

Он также заявил, что сделка по освобождению заложников стала возможной благодаря военному давлению со стороны Израиля. Говоря о пропуске нападения ХАМАС израильским государством, лидер заявил, что по завершению конфликта предстоит провести «тщательное расследование», после которого, всем придется ответить на «очень сложные вопросы».