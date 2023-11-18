Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с ХАМАС

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил отказом на предложение провести согласованную Соединенными Штатами сделку по заложникам с ХАМАС, в результате которой, из плена движения было бы освобождено более 70 человек, а огонь был бы прекращен на 5 дней. Соответствующее заявление сделал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем личном блоге со ссылкой на собственные источники.