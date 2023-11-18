Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с ХАМАС
Фото: [AP/TASS]
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил отказом на предложение провести согласованную Соединенными Штатами сделку по заложникам с ХАМАС, в результате которой, из плена движения было бы освобождено более 70 человек, а огонь был бы прекращен на 5 дней. Соответствующее заявление сделал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем личном блоге со ссылкой на собственные источники.
По информации Херша, американская сторона договорилась с ХАМАС об освобождении 71 человека, взятого в заложники под условием, что боевые действия будут приостановлены на пятидневный период. Журналист заявил, что предложение было отвергнуто израильским лидером незамедлительно.